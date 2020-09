"Quasi 55mila visualizzazioni in meno di due giorni. Un'inaspettata sorpresa, oltre che una grandissima soddisfazione". E' quasi incredulo Auro Zelli nel constatare l'immediato gradimento che il pubblico sta tributando a Risveglio, la sua ultima fatica musicale. Il compositore sansalvese l'ha pubblicata su Facebook mercoledì e, nel giro di 48 ore, è stato già boom di contatti.

Il videoclip che accompagna la musica è stato girato da Kevin Zingarelli (KeZiPhoto). "E' una grandissima soddisfazione - commenta l'autore - per la GunG Music Entertainement e per tutti coloro che direttamente o indirettamente hanno contribuito a quest'inizio scoppiettante del video. La poesia delle immagini accompagna le note sognanti e sinceramente ispirate come una colonna sonora del film di ognuno di noi, delle proprie passioni e ambizioni. Nel filmato, lei è la coscienza del giovane, che ha dentro una passione che non riusciva a comunicare. Sono dopo averne preso coscienza lui realizza e lei svanisce". La musica originale, l'orchestrazione e l'esecuzione sono di Auro Zelli, la coreografia di Maria Teresa Del Casale, la regia di Kevin Zingarelli, gli attori Roberta Casalanguida e Liam Raffaele Zingarelli con l'abbaiante partecipazione di Cioco; management affidato a Rita Montauti. "Un grazie sincero alle famiglie Minelli e Casalanguida per la disponibilità e all'amico Danilo Vicoli".

Lunedì 18 ettembre uscirà anche il nuovo disco di musica strumentale originale dal titolo Simply su Spotify, Amazon, iTunes, Shazam e tutte le piattaforme multimediali.