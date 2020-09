Siamo arrivati alle manifestazioni finali per il 40° anniversario di fondazione dell’AVIS Comunale della nostra città. Si inizia sabato 16 settembre alle ore 17 con l’importante convegno/dibattito su "Dono del Sangue e mondo del Lavoro - Nuove strategie per contrastare la carenza di sangue", dibattito che si svolgerà nella sala convegni della Banca di Credito Cooperativo (BCC) della Valle del Trigno in Corso Duca degli Abruzzi a San Salvo.

Dopo i saluti istituzionali e associativi, si confronteranno sul tema il Responsabile del Centro Regionale Sangue Pasquale Colamartino e i Responsabili Risorse Umane della Pilkington, Roberto Minenna e della Denso Manufacturing Marco Mari. Al termine del dibattito verranno consegnati i riconoscimenti ai soci con più di 50 donazioni.

I festeggiamenti si intensificheranno domenica 17 settembre con una manifestazione che si terrà interamente a San Salvo Marina e che vedrà coinvolte le AVIS della provincia di Chieti e i donatori della città con un corteo per le vie della marina con partenza dal “Poseidon Beach Village” per proseguire poi sul lungomare Cristoforo Colombo, via Vespucci e via Maristella dove il corteo, accompagnato dalla Banda “Città di San Salvo” si scioglierà per partecipare alla Santa Messa celebrata presso la parrocchia Resurrezione N.S. Gesù Cristo.

Al termine della stessa, nel giardino parrocchiale, la Banda “Città di San Salvo” si esibirà in concerto. La manifestazione si concluderà al “Poseidon Beach Village”con un il conviviale di fidelizzazione .

“A nome del Direttivo – sottolinea il Presidente Franco Rongoni – ringrazio vivamente i donatori che dal lontano 1977 ad oggi sono stati e sono i veri protagonisti di questa storia e ai quali va tutta la nostra riconoscenza e gratitudine per i tanti sforzi prodigati”.

“Un ringraziamento particolare – continua Rongoni – va anche ai tanti sostenitori esterni, istituzionali ed economici, che abbiamo intercettato nel nostro cammino e che hanno creduto nel nostro lavoro associativo permettendoci di arrivare a questo risultato. Festeggiare 40 anni di attività è occasione ricca di significati, di testimonianza, rispetto, responsabilità verso la comunità e base di partenza per i prossimi 40 anni”.

Avis Comunale San Salvo