A fuoco una giostra del luna park di Vasto Marina

Fuoco a Vasto Marina intorno alle 23 di questa notte. Una giostra del luna park del lungomare Duca degli Abruzzi è stata distrutta dalle fiamme che hanno reso irroconoscibile quella che era un'attrazione per bambini. Le alte fiamme hanno richiamato l'attenzione delle persone che si trovavano nella zona di piazza della Guardia Costiera e che hanno dato l'allarme.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Vasto e di Gissi che hanno dovuto faticare non poco per spegnere la grande quantità di materiale plastico a fuoco. Oltre alla giostra ci sono stati danni anche ad un mezzo parcheggiato lì accanto.



Sul luogo dell'incendio anche gli uomini del Commissariato che eseguiranno le indagini. Il luna park, con la stagione estiva ormai chiusa, non era più in funzione da qualche giorno ed era in fase di smontaggio. Gli inquirenti, che già in serata hanno raccolto elementi utili alle indagini, non si sbilanciano sull'origine del rogo. Dalla dinamica con cui si è sviluppato, però, ci sono indizi che portano verso una natura dolosa.