A distanza di qualche giorno dall'ultima pioggia, rimane il fango in via San Pietro Linari, a Vasto. Acqua e melma sulla strada. Ma anche vegetazione incolta che, in alcuni punti, invade la carreggiata, già di per sé molto stretta.

Via San Pietro Linari si trova in località San Lorenzo, nella zona occidentale del territorio comunale di Vasto. A inviare le foto a Zonalocale.it è B.A., un residente che percorre la strada giornalmente. Gli abitanti e i proprietari dei terreni della zona chiedono interventi di manutenzione.