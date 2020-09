"Ieri si è svolto il primo incontro per l'apertura della stagione e inaugurazione del campo della Tetras a Vasto". Lo annuncia la Tetras Rugby in un comunicato stampa.

"Abbiamo avuto una buona affluenza, contiamo di crescere tanto sul Vastese con i progetti scolastici in corso di approvazione, che ci daranno modo di far conoscere il nostro sport a molti bambini. Un ringraziamento doveroso va a Farina & co che ha interamente fornito il

famoso 3° tempo per l'evento. Ma la vera novità sta nel tentativo (assolutamente fuori programma) di formare la seniores maschile con scopo ludico e non agonistico (almeno per ora). Il primo allenamento si svolgerà mercoledì 20 alle 20:30 a San Salvo, presso il campo di via Ripalta, ma ci saranno allenamenti anche a Vasto".