È stata una delle hit musicali dell'estate 2017 con il suo ritornello trascinante "siamo l'esercito del selfie, di chi si abbronza con l'iPhone". Ed ecco che, otlre ai consensi del pubblico, con un videoclip che viaggia verso i 50 milioni di visualizzazioni, c'è anche il riconoscimento ufficiale della FMI, l'ente che certifica le vendite in campo musicale.

Il singolo L'esercito del selfie, scritto e prodotto da Takagi & Ketra e interpretato da Arisa e Lorenzo Fragola, ha ottenuto il doppio disco di platino avendo superato le 100mila copie vendute. Il sodalizio nato tra Alessandro Merli, Takagi, e il vastese Fabio Clemente , Ketra, negli ultimi anni ha praticamente fatto diventare oro tutto ciò che ha toccato. I due artisti hanno prodotto brani per Rocco Hunt, Noemi, Fedez, J-Ax, Calcutta, Giusy Ferreri e tanti altri, mettendo la loro firma su brani di successo.

Il brano di questa estate, però, è stato il primo singolo "tutto loro" e la sfida è stata vinta su tutta la linea. Impossibile non imbattersi ne L'esercito del selfie ascoltando la radio e visto che il brano è stato anche primo in classifica. Sono arrivate anche le parodie (segno che il brano è diventato un vero tormentone) e in tanti hanno raccolto una sorta di sfida-selfie con tanto di emoticon a coprire le facce dei protagonisti.

Una canzone che è anche una descrizione critica della società attuale. Arisa, una delle due interpreti, ha recentemente spiegato in un'intervista alla Gazzetta di Modena che "quando ho sentito il brano ho avuto la certezza che sarebbe stato un grande successo. Oggi siamo un po' tutti ossessionati dalla realtà virtuale, e vi sono sempre meno rapporti personali. Con questo brano abbiamo voluto far riflettere su questo problema".

Nel video diretto da Gaetano Morbioli, oltre alla divertente intepretazione di Francesco Mandelli, c'è anche la presenza di Pippo Baudo, una sorta di benedizione artistica ai due musicisti che, nel finale, si sono ritagliati anche lo spazio per un simpatico cameo.

Takagi & Ketra non si fermano di certo qui. Il doppio disco di platino, accolto con grande entusiasmo, è senz'altro una spinta ulteriore per continuare a lavorare con grande passione in studio. Che si tratti di lavorare con altri artisti, senza dimenticare che Clemente è anche componente dei Boom da Bash con cui quest'estate ha tenuto tanti concerti di successo, o di sfornare produzioni con la loro firma, i risultati sono sempre luccicanti come i dischi di platino de L'esercito del selfie.