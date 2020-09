Ancora qualche giorno in più di vacanza per gli studenti di Furci. Accantonata l'idea di una sede prevvisoria per qualche giorno, il sindaco Angelo Marchione ha firmato la nuova ordinanza di chiusura della scuola di via De Horatiis per i giorni 14 e 15 settembre. Per il 16, invece, ci sarà la sola sospensione delle attività didattiche per permettere al personale la sistemazione al meglio delle aule.

Lo slittamento è dovuto ai ritardi accumulati dalla ditta che ha eseguito i lavori di adeguamento sismico. La speranza è che nel prossimo inverno non si debba ricorrere a eccessivi giorni di chiusura a causa del maltempo per rispettare il calendario scolastico.