Si può tranquillamente affermare: missione compiuta. Ha infatti assolto per intero al suo compito l’iniziativa del Comune di San Salvo “Mare senza barriere” [GUARDA IL VIDEO] che ha consentito a tutti di utilizzare la spiaggia del lungomare Colombo senza barriere.

"Abbiamo sempre detto che la disabilità non deve essere un limite per nessuno – afferma il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca – e sono soddisfatta per il lavoro svolto dal personale specializzato che ha curato il servizio garantito fino a domenica scorsa 10 settembre".

L’assessore alle Politiche sociali Oliviero Faienza evidenzia come il “Mare senza barriere”, attivo nel tratto di spiaggia libera compresa tra il lido Controvento e l’area 19, sia stato utilizzato e apprezzato, con una media di cinque utenti al giorno, e non solo dai residenti.

Il personale ha operato tutti i giorni ore 9.00 alle ore 12.00 in uno spazio ombreggiato per il ristoro e la permanenza, una zona gazebo per l’accoglienza e l’opportunità di socializzare insieme, per un’effettiva inclusione sociale.

"Il prossimo saremo operativi dall’inizio della stagione – ha assicurato l’assessore Faienza – nella consapevolezza di aver consentito ai disabili di poter trascorrere del tempo al mare e ai loro familiari di dover essere meno impegnati perché i loro cari erano seguiti dal personale della cooperativa".

Comune di San Salvo