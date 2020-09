Presentati ieri i calendari di Seconda categoria. Le nove squadre del Vastese, come l’anno scorso, sono state raggruppate nel girone F. Come per la Prima [LEGGI], il campionato avrà il via domenica prossima 17 settembre alle 15.30; già nella prima giornata si registra una gara dai diversi spunti, quella tra la neonata Carunchio (risultato della fusione di Mario Turdò e Carunchio 2010) e la debuttante Sansalvese.

La penultima giornata del campionato sarà anche l’ultima del 2017, il 17 dicembre; poi, dopo la pausa invernale, si ricomincerà dopo l’epifania, il 7 gennaio.

La sfida tra le due principali indiziate alla vittoria finale, Sporting Vasto e Odorisiana, andrà in scena il 10 dicembre (ritorno il 22 aprile). Da tenere d’occhio anche il San Buono che incrocerà la squadra di Monteodorisio in trasferta già il primo ottobre (terza giornata): sfida dal sapore particolare per i neo acquisti giallorossi Vitelli e Zerra. Osservato speciale anche il Carunchio che in Coppa Abruzzo ha ben impressionato.

Ultima giornata di questo campionato, che prevede due turni di riposo a testa, il 6 maggio 2018.

1ª - 17/09/17 15.30 (14/01/18 14.30)

Carunchio - Sansalvese

Di Santo Dionisio - Dinamo Roccaspinalveti

Gissi - Villa S. Maria

Odorisiana - Civitellese

Palena - Atletico Roccascalegna

Quadri - San Buono

Virtus Tufillo - Real Casale

Riposa Sporting Vasto

2ª - 24/09/17 15:30 (21/01/18 14:30)

Atletico Roccascalegna - Sporting Vasto

Civitellese - Gissi

Dinamo Roccaspinalveti - Odorisiana

Real Casale - Carunchio

San Buono - Di Santo Dionisio

Sansalvese - Quadri

Villa S. Maria - Palena

Riposa: Virtus Tufillo

3ª - 1/10/17 15:30 (28/01/18 15:00)

Carunchio - Virtus Tufillo

Di Santo Dionisio - Sansalvese

Gissi - Dinamo Roccaspinalveti

Odorisiana - San Buono

Palena - Civitellese

Quadri - Real Casale

Sporting Vasto - Villa S. Maria

Riposa: Atletico Roccascalegna

4ª - 8/10/17 15:30 (4/02/18 ore 15:00)

Civitellese - Sporting Vasto

Dinamo Roccaspinalveti - Palena

Real Casale - Di Santo Dionisio

San Buono - Gissi

Sansalvese - Odorisiana

Villa S. Maria - Atletico Roccascalegna

Virtus Tufillo - Quadri

Riposa: Carunchio

5ª - 15/10/17 15:30 (11/02/18 ore 15:00)

Atletico Roccascalegna - Civitellese

Di Santo Dionisio - Virtus Tufillo

Gissi - Sansalvese

Odorisiana - Real Casale

Palena - San Buono

Quadri - Carunchio

Sporting Vasto - Dinamo Roccaspinalveti

Riposa: Villa S. Maria

6ª - 22/10/17 15:30 (18/02/18 ore 15:00)

Carunchio - Di Santo Dionisio

Civitellese - Villa S. Maria

Dinamo Roccaspinalveti - Atletico Roccascalegna

Real Casale - Gissi

San Buono - Sporting Vasto

Sansalvese - Palena

Virtus Tufillo - Odorisiana

Riposa: Quadri

7ª - 29/10/17 14:30 (25/02/18 ore 15:00)

Atletico Roccascalegna - San Buono

Di Santo Dionisio - Quadri

Gissi - Virtus Tufillo

Odorisiana - Carunchio

Palena - Real Casale

Sporting Vasto - Sansalvese

Villa S. Maria - Dinamo Roccaspinalveti

Riposa: Civitellese

8ª - 5/11/17 ore 14:30 (4/03/18 ore 15:00)

Carunchio - Gissi

Dinamo Roccaspinalveti - Civitellese

Quadri - Odorisiana

Real Casale - Sporting Vasto

San Buono - Villa S. Maria

Sansalvese - Atletico Roccascalegna

Virtus Tufillo - Palena

Riposa: Di Santo Dionisio

9ª - 12/11/17 14:30 (11/03/18 ore 15:00)

Atletico Roccascalegna - Real Casale

Civitellese - San Buono

Gissi - Quadri

Odorisiana - Di Santo Dionisio

Palena - Carunchio

Sporting Vasto - Virtus Tufillo

Villa S. Maria - Sansalvese

Riposa: Dinamo Roccaspinalveti

10ª - 19/11/17 14:30 (18/03/18) ore 15:00

Carunchio - Sporting Vasto

Di Santo Dionisio - Gissi

Quadri - Palena

Real Casale - Villa S. Maria

San Buono - Dinamo Roccaspinalveti

Sansalvese - Civitellese

Virtus Tufillo - Atletico Roccascalegna

Riposa: Odorisiana Calcio

11ª - 26/11/17 14:30 (8/04/18 ore 16:00)

Atletico Roccascalegna - Carunchio

Civitellese - Real Casale

Dinamo Roccaspinalveti - Sansalvese

Gissi - Odorisiana

Palena - Di Santo Dionisio

Sporting Vasto - Quadri

Villa S. Maria - Virtus Tufillo

Riposa: San Buono Calcio

12ª - 3/12/17 14:30 (15/04/18 ore 16:00)

Carunchio - Villa S. Maria

Di Santo Dionisio - Sporting Vasto

Odorisiana - Palena

Quadri - Atletico Roccascalegna

Real Casale - Dinamo Roccaspinalveti

Sansalvese - San Buono

Virtus Tufillo - Civitellese

Riposa: Gissi

13ª - 10/12/17 14:30 (22/04/18 ore 16:30)

Atletico Roccascalegna - Di Santo Dionisio

Civitellese - Carunchio

Dinamo Roccaspinalveti - Virtus Tufillo

Palena - Gissi

San Buono - Real Casale

Sporting Vasto - Odorisiana

Villa S. Maria - Quadri

Riposa: Sansalvese

14ª - 17/12/17 14:30 (29/04/18 ore 16:30)

Carunchio - Dinamo Roccaspinalveti

Di Santo Dionisio - Villa S. Maria

Gissi - Sporting Vasto

Odorisiana - Atletico Roccascalegna

Quadri - Civitellese

Real Casale - Sansalvese

Virtus Tufillo - San Buono

Riposa: Palena

15ª - 7/01/18 14:30 (6/05/18 ore 16:30)

Atletico Roccascalegna - Gissi

Civitellese - Di Santo Dionisio

Dinamo Roccaspinalveti - Quadri

San Buono - Carunchio

Sansalvese - Virtus Tufillo

Sporting Vasto - Palena

Villa S. Maria - Odorisiana

Riposa: Real Casale