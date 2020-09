“Scommettete su voi stessi”: è l’invito di Rosanna Priori, che nel campo della moda ha tanto da insegnare. L'Atelier Piori completa l’offerta formativa e diventa Scuola di Sartoria a tutti gli effetti. Il programma didattico dei corsi, già ampio e interessante, ora si arricchisce di un nuovo, fondamentale insegnamento.

E', infatti, imminente l'avvio delle lezioni di Stilismo, il top per chi voglia apprendere tutti i segreti dell’Alta Sartoria. E’ la ciliegina sulla torta che perfeziona le discipline specialistiche della scuola, che si trova sulla circonvallazione Istoniense di Vasto, al numero civico 14.

L'OFFERTA FORMATIVA - Il piano didattico della Scuola di Sartoria Atelier Priori affianca nuovi insegnamenti a corsi classici e immancabili nel percorso di preparazione dei futuri stilisti.

Taglio e cucito base: della durata di tre mesi, è l’ideale per chi vuole confezionarsi l'abito in casa.

Corso da modellista: molto professionalizzante, conferisce le competenze indispensabili per confezionare modelli su misura. Un bagaglio di nozioni necessario per lavorare in proprio, o in un qualificato atelier.

Moulage: si svolge nei week-end e permette di creare un modelli direttamente sul manichino attraverso l'utilizzo di un'apposita tela.

Luneville: è la tecnica francese, eseguita all’uncinetto, del ricamo con perline.

Nell'ottica di una formazione professionale moderna e in continua evoluzione, la Scuola Atelier Priori ha attivato nuovi corsi.

Stilista di moda: è il più importante. Con esso, si apprendono la realizzazione del figurino e l’intero ciclo della modellistica. "Lo stilista - spiega Rosanna Priori - deve conoscere tutte le attività nel campo della moda. Il corso di Stilismo risponde a questa esigenza".

Artigianato digitale: è la moderna tecnica finalizzata a creare gli accessori attraverso l'utilizzo di una stampante in 3D.

Modisteria: con le conoscenze acquisite in questo campo, si possono realizzare raffinati cappelli e colorati fiori di seta.

Re-fashion: molto in voga negli ultimi anni, è il corso che insegna a risistemare un capo esistente. E' un'attività attualmente molto richiesta dal mercato e produce introiti in breve tempo.

Ma le novità non sono finite. Da quest'anno, per facilitare l'apprendimento, gli allievi possono richiedere il libro di testo in cui Rosanna Priori ha racchiuso tutti gli elementi essenziali, gli insegnamenti pratici e i segreti della sua arte: "Elementi di modellistica dell'Atelier Priori" diventerà il vademecum di tutti gli aspiranti stilisti che decideranno di frequentare la scuola.

CHI SIAMO - "Ero un'insegnante”, racconta Rosanna Priori. “Poi, per esigenze di vita, ho deciso di fermarmi e di seguire questa mia grande passione che, fino ad allora, era stata solo un hobby. Ho conseguito il diploma da modellista e aperto il mio atelier, in cui realizzavo abiti da spasa e da cerimonia. Così il sogno della mia vita è diventato realtà. Ho sempre creduto nella formazione continua, frequentando tanti corsi di specializzazione di Alta Moda nelle più rinomate scuole di Milano, perché talento, passione e formazione devono viaggiare di pari passo. A un certo punto, mi sono trovata in difficoltà: avevo tante richieste da soddisfare, ma non riuscivo a trovare persone qualificate che mi aiutassero nel mio lavoro. Due anni fa, era praticamente impossibile trovare manodopera specializzata in questo tipo di produzioni di qualità. In quel momento è nata l'idea del corso. Da subito, mi sono accorta che erano molte le persone interessate; stiamo attraversando una fase in cui tutti si stanno riavvicinando all'artigianato. Ben presto ho riscontrato un grande entusiasmo attorno alla mia Scuola di Sartoria. Di conseguenza, mi sono trovata di fronte a un bivio e ho compiuto la mia scelta: ho ritenuto doveroso trasmettere agli altri le conoscenze acquisite nel corso degli anni, piuttosto che continuare a svolgere, da sola, un lavoro faticoso. Vedere gli altri realizzare ciò che ho insegnato loro è una bella soddisfazione. Io li assisto anche dopo la fine dei corsi. Sono sempre a loro disposizione quando hanno bisogno di un consiglio.

I corsi sono continuativi, non ci sono classi separate, perché ognuno ha i suoi tempi di apprendimento. La differenza con le scuole tradizionali? Insegno ciò che ho appreso nella vita attraverso la mia esperienza, non solo ciò che è scritto nei libri. L’esperienza maturata in tanti anni di attività è il valore aggiunto che voglio trasmettere agli altri, nella consapevolezza che, in questo periodo storico così complicato, solo l’artigianato di qualità può salvare la nostra economia. Attualmente, il fatto a mano e l’Alta Sartoria sono molto ricercati. La persona è stufa dei dettami della moda, vuole essere originale e anche indossare capi ecologici. Per questo, c’è bisogno di professionisti che sappiano lavorare.

Invito tutti a venire a visitare i nostri locali rinnovati, dotati di un laboratorio più spazioso, nell'Open Day, che si svolgerà sabato 16 settembre e sabato 23 settembre, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19. Sarà l'occasione giusta per incontrarsi, parlare dei corsi e chiarire ogni dubbio a coloro che hanno passione per la moda e vogliono intraprendere una carriera in questo settore".

DOVE SIAMO – La Scuola di Sartoria Atelier Priori è a Vasto, in via Circonvallazione Istoniense, numero 14.

COME CONTATTARCI – Tel. 0873 60195 – Mobile: 3396564008

E-mail: priori.rosanna@gmail.com – Facebook: Atelier Priori