Ad un anno e poco più dal loro ultimo videoclip (Now!, girato sulla spiaggia di Punta Penna - GUARDA) ecco che tornano i Disco Socks. La band vastese formata da Andrea Colonna, Fabio Ferruccio e Alessio Pascucci, negli ultimi giorni d'estate ha ultimato i lavori per un nuovo brano, Town of nowhere, e ha sfornato anche un nuovo videoclip. I tre talentuosi musicisti che nel 2014 hanno vissuto una straordinaria esperienza sul palco del concerto del Primo Maggio a Roma, continuano a portare avanti il progetto Disco Socks (in collaborazione con altri musicisti tra cui vanno ricordati sent'altro Matteo Colonna e Luca Muratore) a suon di live energici e di canzoni inedite che raccolgono sempre grandi consensi.

È il caso anche di Town of Nowhere, scritta da Andrea Colonna insieme a Luca Muratore, con i suoi suoni (registrati presso gli studi della Satellite Recors da Fabio Tumini) che conquistano sin dal primo ascolto. Dal brano è venuto fuori anche un interessante videoclip, girato da Andrea Sicuso e montato dallo stesso Andrea Colonna, che vede come protagonisti i tre musicisti, Tommaso Ferruccio (papà di Fabio) e due giovanissimi attori: i piccoli Manuel e Leonardo, figli d'arte e già appassionatissimi di musica.