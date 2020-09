Inizia con un pareggio in casa del Minerva C5 la stagione sportiva dell'All Games San Salvo calcio a 5. I biancazzurri, da quest'anno allenati da Marco Mileno, hanno esordito sabato 9 settembre nella Coppa Italia di C1 riuscendo per due volte a riportare la situazione in parità dopo il vantaggio dei padroni di casa. A siglare i due gol che mantengono aperto il discorso qualificazione sono stati i neoacquisti Cleo Rossi, nel primo tempo, e Sante Mileno, nella ripresa.

I sansalvesi, che sabato prossimo esordiranno nel campionato di serie C1, proveranno il 27 settembre, tra le mura amiche, a conquistare la qualificazione alle Final Eight che si disputeranno a gennaio 2018 e che vedranno sfidarsi le sette vincitrici del doppio turno e la squadra perdente che sarà meglio piazzata al termine del girone d'andata in campionato.

I risultati dell'andata

Orione AZ - Montesilvano 1-1

Sport Center - Lisciani Teramo 3-1

Devils Futsal CH - Free Time 8-3

Atl. Sambuceto - Atl. Silvi 5-2

Area Aq - Ee Chieti 7-0

Antonio Padovani - La Fenice 2-2

Minerva - All Games San Salvo 2-2