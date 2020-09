Si è concluso venerdi scorso, e con un bilancio più che positivo, il primo corso di avviamento all'atletica leggera tenuto da Valentina D'Adamo e con la collaborazione della Podistica Vasto. Grande è stata l'adesione da parte dei bambini e ragazzi, compresi tra i 4 ed i 14 anni, che hanno partecipato alle varie lezioni imparando i primi rudimenti delle tante discipline atletiche divertendosi, che era poi la parola d'ordine di tutto il corso.

Alcuni di loro, ben 22, hanno anche provato l'emozione di prendere parte ad una vera competizione partecipando alla Notturna di Cupello, una gara podistica che si è svolta nello scorso mese di agosto. "Il mio obiettivo non era la ricerca del talento - ci spiega Valentina D'Adamo - ma creare un movimento sportivo educativo per insegnare ai bambini e ragazzi l'amore e l'importanza della pratica sportiva oltre a favorire la socializzazione tra loro e credo e spero di esserci riuscita. Ringrazio vivamente i tanti giovani e giovanissimi che hanno preso parte al corso,le loro famiglie e la Podistica Vasto nelle persone della presidente Antonia Falasca e di Nicola Carosella che mi hanno dato il giusto supporto. Un'esperienza che ripeterò sicuramente anche il prossimo anno".

Gli fa eco la presidente stessa della Podistica Vasto: "Mi ha fatto molto piacere vedere tanti giovani avvicinarsi al mondo dell'atletica leggera, impegnandosi con costanza e facendo squadra, augurandomi che possano continuare su questa strada perchè lo sport darà loro tanti benefici e soddisfazioni. Ringrazio Valentina D'Adamo per averci dato fiducia e do un'arrivederci al prossimo anno".

Intanto gli atleti vastesi continuano a correre e piazzarsi nelle varie competizioni a cui prendono parte e questa volta anche fuori regione. Come ha fatto Vittorio Ferrara che si è cimentato nella Run Tune Up, la mezza maratona che si è corsa a Bologna oramai diventata quasi un must tra le gare di fine estate. Più di 4000 atleti vi hanno preso parte sfidando la pioggia che si è abbattuta sul capoluogo felsineo. Tornando nei confini regionali, Donato Romagnoli ha portato il nome della Podistica Vasto nel "Trofeo Città di Canosa Sannita" dove si è ben comportato nonostante un'agguerrita concorrenza. E scendendo ancora più giù ecco arrivare nel comune di San Giuliano del Sannio(CB) dove è andata in scena la seconda edizione di "PerCorrendo San Giuliano". Qui 2 atleti della Podistica, Davide Criti e Sandro Palombo, sono riusciti a salire sul terzo gradino del podio nelle rispettive categorie dopo una gara si di 9 km ma non molto facile dal punto di vista del percorso.

Pierpaolo Del Casale

Addetto stampa Podistica Vasto