È stato ufficializzato da qualche ora il calendario del girone B di Prima categoria. I gironi sono stati presentati nel corso dell'annuale incontro pre-campionato durante il quale vengono consegnati i riconoscimenti della passata stagione; l'appuntamento di quest'anno è a Corfinio (Aq).

Quindici le squadre in virtù dell'abbandono dello Sporting San Salvo e del Real Montazzoli, due delle principali protagoniste degli ultimi anni. Dopo i primi incontri di Coppa Abruzzo, quindi, si comincerà domenica prossima alle 15.30. Il Lanciano che fino all'ultimo ha sperato nell'inserimento in Promozione è la più indiziata per la vittoria finale, ma dietro le pretendenti non mancano come Vasto Marina e Atletico Cupello, protagoniste del mercato estivo e lo Scerni reduce da ottime annate. Le pretendenti alle zone alte avranno modo di tastarsi già alla seconda giornata quand'è in programma Vasto Marina - Lanciano.

È di quasi un mese la pausa invernale: ultimo turno del 2017 il 17 dicembre, si riparte il 14 gennaio. Ultima giornata di campionato, invece, il 6 maggio 2018.

1ª - 17 settembre, 15:30 (14 gennaio, 14:30)

Atessa Mario Tano - Trigno Celenza

Atletico Cupello - Athletic Lanciano

Fresa - Tollese

Lanciano - Virtus Ortona

Paglieta - Scerni

Roccaspinalveti - Orsogna

San Vito - Vasto Marina

Riposa Tre Ville

2ª - 24 settembre 15:30 (21 gennaio 14:30)

Athletic Lanciano - Tre Ville

Orsogna - Fresa

Scerni - Roccaspinalveti

Tollese - Atletico Cupello

Trigno Celenza - Paglieta

Vasto Marina - Lanciano

Virtus Ortona - Atessa Mario Tano

Riposa San Vito

3ª - 1 ottobre 15:30 (28 gennaio 15:00)

Atessa Mario Tano - Vasto Marina

Atletico Cupello - Orsogna

Fresa - Scerni

Lanciano - San Vito

Paglieta - Virtus Ortona

Roccaspinalveti - Trigno Celenza

Tre Ville - Tollese

Riposa Athletic Lanciano

4ª - 8 ottobre 15:30 (4 febbraio 15:00)

Orsogna - Tre Ville

San Vito - Atessa Mario Tano

Scerni - Atletico Cupello

Tollese - Athletic Lanciano

Trigno Celenza - Fresa

Vasto Marina - Paglieta

Virtus Ortona - Roccaspinalveti

Riposa Lanciano

5ª - 15 ottobre 15:30 (11 febbraio 15:00)

Atessa Mario Tano - Lanciano

Athletic Lanciano - Orsogna

Atletico Cupello - Trigno Celenza

Fresa - Virtus Ortona

Paglieta - San Vito

Roccaspinalveti - Vasto Marina

Tre Ville - Scerni

Riposa Tollese

6ª - 22 ottobre 15:30 (18 febbraio 15:00)

Lanciano - Paglieta

Orsogna - Tollese

San Vito - Roccaspinalveti

Scerni - Athletic Lanciano

Trigno Celenza - Tre Ville

Vasto Marina - Fresa

Virtus Ortona - Atletico Cupello

Riposa Atessa Mario Tano

7ª - 29 ottobre 14:30 (25 febbraio 15:00)

Athletic Lanciano - Trigno Celenza

Atletico Cupello - Vasto Marina

Fresa - San Vito

Paglieta - Atessa Mario Tano

Roccaspinalveti - Lanciano

Tollese - Scerni

Tre Ville - Virtus Ortona

Riposa Orsogna

8ª - 1 novembre 14:30 (4 marzo 15:00)

Atessa Mario Tano - Roccaspinalveti

Lanciano - Fresa

San Vito - Atletico Cupello

Scerni - Orsogna

Trigno Celenza - Tollese

Vasto Marina - Tre Ville

Virtus Ortona - Athletic Lanciano

Riposa Paglieta

9ª - 5 novembre 14:30 (11 marzo 15:00)

Athletic Lanciano - Vasto Marina

Atletico Cupello - Lanciano

Fresa - Atessa Mario Tano

Orsogna - Trigno Celenza

Roccaspinalveti - Paglieta

Tollese - Virtus Ortona

Tre Ville - San Vito

Riposa Scerni

10ª - 12 novembre 14:30 (18 marzo 15:00)

Atessa Mario Tano - Atletico Cupello

Lanciano - Tre Ville

Paglieta - Fresa

San Vito - Athletic Lanciano

Trigno Celenza - Scerni

Virtus Ortona - Orsogna

Vasto Marina - Tollese

Riposa Roccaspinalveti

11ª - 19 novembre 14:30 (8 aprile 16:00)

Athletic Lanciano - Lanciano

Atletico Cupello - Paglieta

Fresa - Roccaspinalveti

Orsogna - Vasto

Marina Scerni - Virtus Ortona

Tollese - San Vito

Tre Ville - Atessa Mario Tano

Riposa Trigno Celenza

12ª - 26 novembre 15:30 (15 aprile 16:00)

Atessa Mario Tano - Athletic Lanciano

Lanciano - Tollese

Paglieta - Tre Ville

Roccaspinalveti - Atletico Cupello

San Vito - Orsogna

Vasto Marina - Scerni

Virtus Ortona - Trigno Celenza

Riposa Fresa

13ª - 3 dicembre 14:30 (22 aprile 16:30)

Athletic Lanciano - Paglieta

Atletico Cupello - Fresa

Orsogna - Lanciano

Scerni - San Vito

Tollese - Atessa Mario Tano

Tre Ville - Roccaspinalveti

Trigno Celenza - Vasto Marina

Riposa Virtus Ortona

14ª - 10 dicembre 14:30 (29 aprile 16:30)

Atessa Mario Tano - Orsogna

Fresa - Tre Ville

Lanciano - Scerni

Paglieta - Tollese

Roccaspinalveti - Athletic Lanciano

San Vito - Trigno Celenza

Vasto Marina - Virtus Ortona

Riposa Atletico Cupello

15ª - 17 dicembre 14:30 (6 maggio 16:30)

Athletic Lanciano - Fresa

Orsogna - Paglieta

Scerni - Atessa Mario Tano

Tollese - Roccaspinalveti

Tre Ville - Atletico Cupello

Trigno Celenza - Lanciano

Virtus Ortona - San Vito

Riposa Vasto Marina