Un laboratorio artistico per ragazzi dai 9 ai 13 anni che prevede incontri dedicati alla musica, al teatro, al movimento e alla pittura, curato dall'associazione Liberi Tutti di Gissi.

"Nel pomeriggio di mercoledì 13 settembre scenderemo lungo il corso R. Gaspari a Gissi per incontrare i genitori degli interessati per dare informazioni e raccogliere le iscrizioni al laboratorio che prevede posti limitati. Dodici gli incontri più l'evento finale che si terrà nel mese di dicembre. Le varie attività proposte viaggeranno in modo sinergico, sempre tenendo conto delle attitudini personali dell'iscritto, per la realizzazione di uno spettacolo interamente curato dai partecipanti".