Tornano gli appuntamenti culturali promossi dal Club per l'Unesco di Vasto. Mercoledì 13 settembre, presso la Pinacoteca di Palazzo d'Avalos, sarà presentato "Il lato oscuro", nuovo libro di Gabriella Izzi Benedetti. Nell'incontro che avrà inizio alle 17.30, coordinato da Bianca Campli, presidente del Club per l'Unesco di Vasto, l'autrice dialogherà con la giornalista Maria Rosaria La Morgia. Ci saranno inoltre letture di brani del libro a cura della storica dell'arte Sara Pizzi.

Il libro. Una pianta rigogliosa, rara, bellissima e inquietante; una donna, Lory, sola nella sua villa lussuosa, in un atollo dell'Oceano dove ha seguito Daniele, suo marito, ricercatore e scienziato lanciato in una brillante carriera; una vita patinata, condotta in realtà su due binari diversi, che apre a soprendenti e complessi scenari: un romanzo che è un intreccio di storie che sfiorano il favolistico e il giallo, con al centro temi come il razzismo, le ingiustizie sociali e soprattutto la manipolazione genetica, usata come violazione della natura e dell'ecosistema e come arma subdola di potere.