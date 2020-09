Due giorni di vacanza in più per i ragazzi di Furci. La ditta che si sta occupando dei lavori di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico non riuscirà infatti a consegnare i lavori entro l'11 settembre, giorno fissato per la riapertura in regione [LEGGI].

Il sindaco Angelo Marchione si è quindi visto costretto a firmare l'ordinanza n.460 con la quale ordina la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nella struttura di via Cesare De Horatiis per i giorni 11 e 12; il 13, invece, resterà chiusa per le festività del Beato Angelo.

Domani si farà il punto della situazione, non è escluso che le "vacanze forzate" possano ulteriormente protrarsi. La ditta infatti riconsegnerà uno dei piani dell'edificio lunedì 18; probabile a questo punto l'uso di un altro immobile nei restanti giorni.