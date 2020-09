L'AAA Vasto ha partecipato alla cerimonia del cambio di comando del 32° Stormo tra il Col. Andrea Argieri Comandante uscente e il Col. Davide Marzinotto Comandante subentrante presso la base aerea di Amendola mercoledì 6 settembre. Cambio di comando presieduto dal Comandante della Squadra Aerea Generale di Squadra Aerea Franco Girardi accompagnato dal Comandante delle Forze da Combattimento Generale di Divisione Aerea Silvano Frigerio.

Presenti autorità civili e militari locali e lo schieramento del personale civile e militare della Stormo. L'AAA Vasto con entusiasmo e orgoglio ha rivolto vive congratulazioni e i migliori auguri a entrambi i Comandanti e ringraziato il 32° e l'AM per la vicinanza e la collaborazione al lavoro dell'AAA Vasto di avvicinare i valori e la cultura dell'AM alla collettività, come un'unica famiglia, approfondendone le tematiche scientifiche, organizzative e storiche. AAA Vasto ha omaggiato i Comandanti con targhe realizzate dal Socio E. D'Ascanio in cui è rappresentato l'attuale livello operativo aerotecnico dello Stormo.

I Comandanti Argieri e Marzinotto hanno rivolto parole di grande stima e ringraziamento verso l'AAA Vasto per il lavoro che svolge con vera passione a promozione dell'Aeronautica Militare Italiana, soprattutto tramandando tra le gente e i giovani gli aspetti più importanti e di eccellenza dell'Arma Azzurra. Argieri nel suo discorso di saluto ha sottolineato del 32° e dell'AM l'esempio di valori e principi per la società, la sicurezza come presidio sul territorio e per la collettività e gli impegni verso il Paese coi compiti interni e le missioni internazionali all'estero. E con l'espressione “con coraggio e pazienza” il Comandante Argieri ha descritto il lavoro degli uomini e delle donne dello Stormo e di tutta l'Aeronautica nel portare avanti compiti istituzionali spesso estremamente gravosi. Successivamente il Comandante entrante Marzinotto ha espresso nel suo discorso fierezza e forte responsabilità nel ricevere l'incarico del comando.

Il 32° Stormo è oggi una realtà d'élite dell'AM e della Difesa e ai primi posti a livello europeo per gli standard organizzativi, i programmi, il progresso tecnologico e gli sviluppi futuri. L'AAA Vasto ha potuto toccare con mano il senso più profondo di questo cambio di comando, la continuità, facendo propria l'importanza di tale concetto, e di impegno verso il Paese a sostegno dei suoi valori, delle sue tradizioni, della sua storia e soprattutto della sua popolazione, imprimendo nel suo bagaglio culturale le parole di Argieri “con coraggio e pazienza” nel proseguire il miglior lavoro, sì in ambito aeronautico, ma anche in tutti gli aspetti della vita. Ed è proprio questo ciò che AAA Vasto è orgogliosa di tener vivo e tramandare, l'esempio di una grande realtà dell'Italia come quella della sua Aeronautica Militare.

