Prosegue la bella esperienza di scambio culturale degli studenti del Polo Liceale Mattioli di Vasto che, dalla scorsa settimana, sono ospiti dell'istituto superiore John XXIII College di Perth. "Questa settimana gli studenti, accompagnati dalle docenti italiane Carla Orsatti e Marilena Sarchione e dalla professoressa australiana Lyn Alexander, hanno intrapreso un entusiasmante viaggio lungo la zona costiera a nord di Perth alla scoperta di aree naturalistiche incantevoli nei parchi nazionali di Kalbarri e Shark Bay.

Durante una mini crociera in catamarano nella baia di Monkey Mia il gruppo ha potuto avvistare diversi animali marini, fra i quali delfini e dugonghi. Gli studenti hanno anche avuto l'opportunità di entrare in contatto con la cultura aborigena grazie ad un tour con una guida locale". L'esperienza dei liceali vastesi in terra australiana, quindi, si caratterizza non solo per l'approfondimento della lingua inglese ma anche per la scoperta di lughi così diversi dall'Italia e di una cultura frutto di tante contaminazioni nel corso del tempo.

La loro permanenza durerà ancora per qualche giorno prima di rientrare in Italia ed affrontare, con l'entusiasmo di questo scambio culturale vissuto oltreoceano, il nuovo anno scolastico.