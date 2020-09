Solo un punto per le due vastesi impegnate nel campionato di Eccellenza, Us San Salvo e Cupello Calcio. I biancazzurri all'esordio sul campo del "Davide Bucci" si fanno rimontare l'iniziale vantaggio contro il Penne. Al termine è 1 a 1, con Polisena mattatore casalingo.

La trasferta non è felice, invece, per il Cupello che perde di misura a Sambuceto: 1 a 0.

Prime due giornate di campionato equilibrate: nessuna squadra è a punteggio pieno; entrambe le formazioni vastesi sono a un punto. Domenica prossima il Cupello ospiterà il Paterno, mentre i sansalvesi saranno di scena in trasferta contro la Torrese.

I RISULTATI

Alba Adriatica - Martinsicuro 1-1

Amiternina - Miglianico 0-1

Paterno - Acqua & Sapone 1-1

Renato Curi - Capistrello 2-0

River Chieti - R. Giulianova 1-1

Sambuceto - Cupello 1-0

San Salvo - Penne 1-1

Spoltore - Chieti 0-0

Torrese - Montorio 1-0

LA CLASSIFICA

Alba Adriatica 4

Renato Curi 4

Acqua & Sapone 4

Miglianico 4

Paterno 4

Penne 4

Torrese 4

Montorio 3

Capistrello 3

Sambuceto 3

Martinsicuro 2

River Chieti 2

R. Giulianova 1

Cupello 1

San Salvo 1

Spoltore 1

Chieti 1

Amiternina 0