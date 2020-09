Ancora una gara senza gioie per Andrea Iannone. Il pilota vastese della Suzuki nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini si è ritirato a 11 giri dalla fine a causa di un problema al braccio causato dalla tuta da pioggia. A Misano Iannone era partito dalla 21ma casella in griglia e, su una pista bagnata, era riuscito a risalire diverse posizioni. Ma, a 11 giri dalla fine, il pilota della Suzuki ha dovuto abbandonare la gara senza poter proseguire nella risalita verso la zona punti.

A vincere, dopo un lungo confronto in testa, è stato Marc Marquez davanti a Petrucci e Dovizioso. Ora lo spagnolo e il ducatista sono appaiati al comando della classifica del mondiale.

"Purtroppo ho avuto un problema al braccio - ha spiegato Iannone a fine fara - . Ho deciso di indossare la tuta da pioggia per la gara ma questa si è rivelata troppo stretta, ostruendo il flusso del sangue verso in braccio. Così, dopo 2-3 giri, il mio avambraccio ha iniziato a pulsare e diventare rigido - spiega in una nota dell'ufficio stampa Suzuki -. Non riuscivo ad aprire al massimo la manopola del gas e ho iniziato a perdere sensibilità in frenata. È una disdetta perchè oggi la moto andava bene ed aveva un buon potenziale. Mi dispiace per la Susuki perchè oggi avremmo potuto trarre vantaggio da queste condizioni di pista".