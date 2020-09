Venerdì 15 settembre alle 14.30 a Vasto, in via San Lorenzo 280, verrà inaugurata la nuova Casa della Comunità Papa Giovanni XXIII per le persone inserite in percorsi alternativi al carcere.



Saranno presenti Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII; Mons. Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto; Mons. Luigi Renna, Vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano; Federica Chiavaroli, Sottosegretario di Stato alla Giustizia; Cinzia Calandrino, Dirigente Generale del Prap Lazio-Abruzzo-Molise; Maria Rosaria Parruti, Presidente del Tribunale di Sorveglianza de L’Aquila; Giuseppina Ruggero, Direttrice della Casa Circondariale di Chieti; Lucia Castellano, Direttrice Generale del Dipartimento di Giustizia minorile e di Comunità; Alessandro Pedrotti, Vicepresidente della Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia; Francesco Menna, sindaco di Vasto.