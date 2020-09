Secondo gradino del podio: Lisa Fiore è vice campionessa europea di kick boxing. Nella finale con la Germania, la quindicenne atleta di Vasto non è riuscita a concludere la cavalcata trionfale che l'aveva portata al combattimento più importante della categoria Kick light -50 chilogrammi.

"Il piccolo carro armato, come l'avevano soprannominata nell'entourage della Nazionale italiana, purtroppo è stato fermato dalla Germania con il risultato di 2-1. Restiamo sul podio con una medaglia d'argento pesantissima", commenta il maestro Carmine De Palma, allenatore di Lisa, dopo il match decisivo degli Europei, che si sono svolti a Skopje, in Macedonia.

"Lisa ha dato il massimo, come sempre. Purtroppo è stata penalizzata da un calcio sul naso, che l'ha fatta un po' deconcentrare. Però, nel secondo round, è tornata sul tatami determinata e si è portata sull'1-1. Peccato per il finale del combattimento, che non è andato come avremmo voluto. Siamo consapevoli che avremmo potuto vincere, ma va benissimo anche così. Ci sono ampi margini di miglioramento. Lisa è stata bravissima".