Pagina San Marino voltata e sguardo verso l'Avezzano che domenica arriverà in casa per il secondo turno del campionato di Serie D. Il mister biancorosso Gianluca Colavitto è pronto alla prima sfida davanti al pubblico dell'Aragona. Non una gara qualsiasi, ma un derby molto sentito da tutto l'ambiente: "Sono concentrato sul mio gruppo, sul lavoro quotidiano e sul risultato da conseguire sul campo. Con l'Avezzano è una partita importante così come lo sono tutte quelle che ci aspettano, la posta in palio è alta e voglio conquistarla".

Per farlo, in campo ci sarà qualche cambiamento in difesa con il ritono dell'esterno sinistro De Chiara, dopo la squalifica; in attacco sono da valutare le condizioni di Matias Cristaldi. "Da tutti, a prescindere di chi scenderà sul rettangolo di gioco – continua Colavitto – voglio impegno, concentrazione e determinazione".

Poi un rapido sguardo indietro, alla prima di campionato contro il San Marino: "L'approccio dei ragazzi è stato positivo, fino al gol subito stavamo giocando meglio di loro, ma si sa che il calcio è fatto di episodi. Abbiamo comunque reagito soprattutto dopo il rigore sbagliato. È stato un ottimo punto su un campo non facile e contro un'avversaria attrezzata".