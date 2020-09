Lisa Fiore è in finale. Domani sfiderà la Germania nel match decisivo per il titolo continentale di categoria. La quindicenne campionessa vastese di kick boxing ha sbaragliato gli avversari nel Campionato europeo, che si sta svolgendo a Skopje, in Macedonia.

Alla competizione internazionale partecipano atleti provenienti da dieci nazioni europee. Il piccolo carro armato, come hanno soprannominato Lisa nell'entourage della Nazionale, non sente il peso della responsabilità di indossare la divisa azzurra e, sul tatami, dà il meglio di sé fin dal primo incontro, sbaragliando un'avversaria macedone al primo round e stravincendo contro l'Ungheria al secondo round, interrotto dall'arbitro per evidente superiorità tecnica della quindicenne di Vasto.

La semifinale con la Grecia finisce presto: interruzione al primo round per superiorità tecnica con ammonizione dell'avversaria. E Lisa vola in finale. Il combattimento decisivo sarà Italia-Germania.

Il maestro Carmine De Palma, allenatore di Lisa Fiore, è felice: "Lisa sta dimostrando tutto il suo valore. Sono fiero di lei. Sono meravigliosamente grandi l'impegno e la determinazione che mette in ogni incontro".