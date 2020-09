Dopo la pausa estiva, la scuola calcio Aquilotti San Salvo riparte con una nuova stagione sportiva e conferma l'importante affiliazione con il Bologna FC 1909.

Il progetto denominato 05-13 Kids è finalizzato a creare una rete di associazioni sportive dilettantistiche specializzate nell’insegnamento del calcio. Rivolto alla fascia d’età compresa tra i 5 e i 13 anni che vogliono praticare lo sport calcio in modo sano e sotto la guida di istruttori qualificati.

Offre garanzie di serietà, preparazione e professionalità, attraverso la formazione, la collaborazione e l’aggiornamento dei tecnici delle società affiliate alla rete. Ricerca e individua le giovani promesse seguendone la crescita calcistica.

Il Bologna Calcio assicura, alla società affiliata:

- la presenza di un componente del proprio staff tecnico-educativo per n.4 volte durante la stagione calcistica. Il tecnico bolognese, oltre ad allenare i ragazzi della scuola calcio Aquilotti San Salvo, sarà a disposizione degli allenatori per fornire consulenza tecnica, contribuendo a stilare il programma tecnico e metodologico; - la possibilità per i giovani calciatori di assistere ad una partita ufficiale del Bologna FC 1909;

- la partecipazione a manifestazioni calcistiche, raduni, tornei, gare amichevoli con le squadre del settore giovanile del bologna;

- sconti per la partecipazione ad attività estive organizzate dal Bologna FC 1909.

Si ricorda che le iscrizioni dei ragazzi/e alla scuola calcio saranno possibili dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle ore 19.00, presso la sede in via Roma 69 (adiacente all’ingresso della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti).