Il comitato scientifico-artistico del 22° International Guitar Convention di Alessandria, in concomitanza con il 50° International Classical Guitar Competition Michele Pittaluga uno dei concorsi più importanti del mondo, ha conferito per l’anno 2017 la “Chitarra d’oro” per la composizione a Raffaele Bellafronte.

L’ambito riconoscimento internazionale è stato assegnato al compositore vastese per la sua attività riconosciuta da molti anni nelle sale da concerto e nei teatri più importanti del mondo e soprattutto per la particolare attenzione da lui prestata alla chitarra presente in diverse sue opere sia a livello solistico che cameristico.

Lo stesso comitato, sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Podera, ha anche commissionato a Raffaele Bellafronte una nuova opera per chitarra che verrà eseguita in prima mondiale il 30 settembre ad Alessandria in occasione del conferimento del prestigioso premio e in concomitanza con il concerto finale del vincitore del 50° Concorso Internazionale del Pittaluga. Ad eseguire la prima assoluta di I Vicoli di Ortigia, questo è il titolo della nuova opera, sarà chiamato il giovane talento vastese Davide Di Ienno, che eseguirà anche Rapsodia Metropolitana, un altro pezzo del repertorio storico per chitarra del compositore abruzzese.

