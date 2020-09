Da Araba Fenice il mese di settembre è dedicato alle offerte specili sulla consulenza professionale scientifica con l’adipometro, la novità 2017 in esclusiva presso il centro specializzato in modellamento corpo a Vasto Marina. “Da 10 anni - spiega Norma Barisano, specialista in body countoring - siamo leader nel settore dell’estetica all’avanguardia con i nostri esclusivi programmi modellanti. Ciò ci spinge costantemente a studiare nuovi approcci di cura degli inestetismi più comuni. Il nostro staff è sempre aggiornato e pronto a seguirti nel tuo percorso al fine di garantirti il miglior risultato possibile”.

Scopri l’offerta di settembre [CLICCA QUI]

Il trattamento con l’innovativo ed esclusivo metodo N.B. Body è sempre preceduto da una consulenza professionale scientifica. Di cosa si tratta?

Finora ci siamo sempre differenziati per il nostro modo di svolgere un’anamnesi dettagliata, approfondita e professionale, valutando lo stile di vita, le condizioni generali del cliente e la gravità dell’inestetismo tramite la consulenza VVT che si suddivide in tre fasi: Visiva, Tattile, Tecnologica.

Come si svolge l’anamnesi tecnologica?

Tramite la bioimpedenziometria (misurazione delle masse) e l’ultrasuono (misurazione dei liquidi) si ottiene un report sulla presenza e relativa gravità di determinati inestetismi espresso in percentuale: adipe totale, cellulite totale, tipologia di cellulite, vascolarizzazione, rilassamento tissutale, rilassamento muscolare, BMI, ritenzione idrica, stile di vita.

Come funziona e a cosa serve l’adipometro?

Dopo la prima fase di anamnesi si procede con l’adipometro, che consente misurazioni non invasive della composizione dei tessuti con un livello di precisione e accuratezza superiore alle metodiche oggi maggiormente impiegate. La tecnologia degli ultrasuoni, di derivazione dal principio ecografico, permette una misurazione diretta ed immediata dello spessore di adipe sottocutaneo, senza la necessità di effettuare un plicatura manuale. I dati derivanti consentono al software di calcolare la composizione corporea secondo le più diffuse equazioni predittive. È sufficiente appoggiare l’apparecchio sulla pelle e si avrà una risposta entro 5 secondi, ciò garantisce una misura indipendente dall’operatore e una precisione tale da poter apprezzare anche piccole variazioni in tempi brevi. Ideale a chi si sottopone a programmi dietetici personalizzati, a chi segue un allenamento più o meno intensivo in palestra e, naturalmente, a chi sceglie il nostro metodo N.B. Body per la riduzione dei centimetri e non solo. Lo strumento permette anche di fare una valutazione dinamica per zona di tessuto, posizionando e spostandolo lungo la parte di tessuto interessata. L’immagine che si visualizzerà direttamente sul software permetterà di distinguere chiaramente lo spessore in millimetri dei diversi strati: cute, grasso cutaneo, grasso profondo e infine muscolo. I colori permetteranno anche di valutare meglio la composizione dei diversi strati. I dati verranno inseriti ed elaborati dallo strumento e stamperà anche la stratigrafia, consentendo di valutare più chiaramente i progressi del paziente nel tempo, sia come riduzione della massa grassa, sia come aumento della massa muscolare.

Quali sono i vantaggi nel curare in maniera particolare questa fase iniziale di consulenza prima di iniziare i trattamenti?

Un’anamnesi così dettagliata non lascia spazio ad improvvisazione ed immaginazione ma ci permette di arrivare al cuore della causa dell’inestetismo per poter sviluppare un programma esclusivo e personalizzato. Verrai monitorato durante il tuo percorso in maniera costante ed avrai sempre il supporto di cui hai bisogno. I tuoi risultati sono per noi la più grande soddisfazione.

Araba Fenice - centro specializzato in modellamento corpo

Viale Dalmazia, 9 - Vasto Marina

info 3425675800

www.arabafenicevasto.it