L'Arcobaleno cambia gestione per offrire ai bambini e alle loro famiglie sempre più servizi di elevata qualità. L'Arcobaleno è una Scuola dell'infanzia paritaria, che si trova a Vasto, in via Aldo Moro, al numero civico 20. Una struttura accogliente e familiare, dotata di personale qualificato e in grado di assistere i bimbi dai 6 mesi ai 5 anni durante l’intera giornata, in un percorso formativo e ludico che si dipana durante tutte e quattro le stagioni dell’anno.

La nuova gestione nasce dalle idee e dal lavoro di Valeria Ciffolilli e Alida Balice, che vantano già un'esperienza pluriennale da educatrici e, oltre a svolgere il ruolo di direttrici, continuano a coltivare l'amore per l'insegnamento. "Teniamo molto ai bambini e al lavoro, che svolgiamo con tanto amore”, raccontano Valeria e Alida. “E' la cosa che più ci piace: dare affetto ai bimbi, disponibilità ai genitori e apertura verso le loro proposte, che prenderemo sempre in considerazione per migliorare ed ampliare l'offerta formativa della scuola e il benessere degli alunni. Per noi, l'unica cosa importante è che il bambino sia felice".

I SERVIZI - L'Arcobaleno è a disposizione di tutti i bambini da 6 mesi a 5 anni, potendo offrire alle famiglie i servizi del Micronido, dell'Asilo nido e della Scuola dell'infanzia. E' aperto dalle 7:30 alle 18 dal lunedì al venerdì e anche di sabato, se lo richiedono le famiglie di almeno 10 bambini.

L'Arcobaleno garantisce il servizio di trasporto casa-scuola sia all'andata che al ritorno.

La mensa, disponibile dal lunedì al venerdì, offre cibi di qualità, fatti con ingredienti genuini, e un menu sano, adatto ai bambini e personalizzato per chi soffre di celiachia e intolleranze alimentari. Direttamente dalla cucina alla tavola: tutto viene preparato, cotto e servito all'interno della scuola per coccolare i piccoli utenti con la colazione, due orari per il pranzo (11:45 e 13:30) e una golosa merenda.

LE ATTIVITA' MATTUTINE - Il programma didattico è vario, ricco di insegnamenti e divertente. Sono disponibili libri di inglese, religione, quaderni di prescrittura e precalcolo per la preparazione gli alunni all’ingresso nelle scuole primarie. Numerosi i progetti, che consentono di coinvolgere gli alunni in attività da cui imparare e con cui trascorrere gli immancabili momenti di svago. A partire dal Progetto Musica che, a ridosso delle festività, consente la preparazione alla tanto amata recita di Natale.

E poi il Progetto Piscina, che si svolge presso lo Stadio del Nuoto di Vasto, dove i bambini vengono accompagnati e assistiti dagli insegnanti de L’Arcobaleno. Particolare importanza riveste il Progetto di Movimento Creativo, finalizzato a sviluppare nei bambini innanzitutto l'attitudine alla musica e la conoscenza del corpo per accrescere l'estro artistico e l'espressività del bambino.

LE ATTIVITA' POMERIDIANE - L'Arcobaleno prende per mano i suoi piccoli utenti e li accompagna durante tutta la giornata. Le famiglie, infatti, possono optare per il prolungamento pomeridiano delle attività didattiche e ludiche. I loro figli potranno, quindi, continuare nel pomeriggio la preparazione in vista dell'inserimento nella scuola primaria, ma anche divertirsi imparando, nei laboratori manipolativi, le prime nozioni di cucina e di pittura, giocare in giardino nei mesi primaverili, riposare nell'apposita aula: un’accogliente oasi di pace adatta al sonno ristoratore.

LE GITE E IL CAMPUS - L'Arcobaleno non lascia mai soli i bimbi e le loro famiglie. La gita scolastica di fine anno è solo un arrivederci. La scuola, infatti, è in grado di soddisfare anche la voglia di mare e di divertimento. Lo fa con un progetto piacevole momento ricreativo: il Campus estivo con cui trascorrere, sulla spiaggia di Vasto Marina, momenti di allegria e spensieratezza adatti alla bella stagione.

DOVE SIAMO - La Scuola dell'Infanzia L'Arcobaleno si trova a Vasto, in via Aldo Moro n. 20.

COME CONTATTARCI - Per informazioni e iscrizioni, sono disponibili i contatti telefonici: Valeria (tel. 3479388969), Alida (3408821401) e il numero fisso 0873 362341; oppure l'indirizzo mail scuolarcobaleno1@libero.it e la pagina Facebook "Scuola dell'infanzia L'Arcobaleno".