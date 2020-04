Domenica 30 luglio si terrà la terza edizione del Festival del Saltarello Abruzzese. L'evento si terrà nella città di Cupello in Largo del Re. Alle 18:30 vi sarà il laboratorio gratuito con l'esperta danzatrice Anna Anconitano. Successivamente alle 21 saranno protagonisti due gruppi locale, i Vivo Folk e Li Straccapiazz. I gruppi sono esperti nel campo delle tradizioni.

L'evento ha il fine di valorizzare il saltarello abruzzese, simbolo musicale di una regione straordinaria come l'Abruzzo. La manifestazione è organizzata dal Comune di Cupello, dal responsabile degli eventi del Comune e consigliere comunale Nicola Laudadio, dall'agenzia Crea Eventi-Matrimonio ed Eventi di San Salvo e dalla pagina Facebook Io amo l'Abruzzo, seguita da 30.000 persone in tutto il mondo.

Nicola Laudadio ha affermato che "l’edizione sta crescendo anno dopo anno e che il Comune di Cupello ha creduto nelle potenzialità dell’evento fin dall’inizio". Successivamente il responsabile degli eventi ha dichiarato che “il saltarello è l’emblema migliore di una regione straordinaria come l’Abruzzo, una musica che non ha nulla da invidiare rispetto alla pizzica e alla taranta della Puglia. Quest'anno l’edizione si amplierà grazie al bellissimo laboratorio gratuito e aperto a tutti tenuto dall’insegnante Anna Anconitano". Chi ama la musica, l’Abruzzo e le tradizioni non può assolutamente mancare.

Emanuele Di Nardo