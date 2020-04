È previsto per sabato 29 luglio l'insediamento di don Angelo Di Rito, il giovanissimo parroco la cui ordinazione risale a pochi giorni fa. Dopo aver passato un anno come diacono a Pollutri il fresco sacerdote guiderà la parrocchia di San Michele Arcangelo di Roccaspinalveti.

La funzione religiosa d'insediamento è prevista alle ore 18 alla presenza di mons. Bruno Forte. Tutta la popolazione è pronta ad accoglierlo; dopo la messa è previsto un rinfresco in piazza Roma.

Il comitato si sta adoperando al meglio per l'accoglienza dei familiari e dei conoscenti del parroco che verranno da Furci (comune dove ha le origini don Angelo) e Pollutri e ringrazia tutte le persone che si stanno impegnando per contribuire al meglio per la giornata di festa.