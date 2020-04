Sono arrivati da due giorni i primi migranti nella struttura dell'ex hotel Miraverde di San Salvo.

Si tratta di 12 ospiti provenienti dal Bangladesh, alcuni dei quali minorenni. Nei prossimi giorni, nella struttura, che complessivamente dovrebbe ospitarne 50 come annunciato dal Comune, sono previsti altri arrivi.

L'ex albergo è gestito dal consorzio Matrix già presente in diversi comuni nel Vastese. Sul recinto esterno della struttura è stato affisso uno striscione recitante la frase "Grazie Italia per il tuo abbraccio", mentre sotto alcune finestre sventolano le bandiere della pace e quella italiana: un tentativo di distensione dopo i manifesti notturni di altro tono apparsi in città e la marcia promossa dal sindaco Tiziana Magnacca proprio davanti all'ex Miraverde [LEGGI].