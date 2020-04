Nuove zolle d'erba per rimettere in senso il terreno di gioco dello stadio Aragona di Vasto. Nei giorni scorsi il manto erboso era apparso seriamente compromesso dopo "l'attacco di un fastidioso parassita", spiega oggi la società biancorossa. Ma, con l'imminente amichevole con il Benevento (il 3 agosto) e con una stagione di serie D alle porte, erano necessari interventi urgenti.

E così la Vastese e il Comune di Vasto, dopo un summit tenutosi nei giorni scorsi, hanno avviato le operazioni per riportare il campo ad una condizione accetabile. "Ulteriori azioni di sistemazione riguarderanno gli spalti dello stadio ed i servizi igienici", spiega la Vastese.

Superata la fase della criticità sarà poi necessario proseguire con costanza e accuratezza nella manutenzione di un impianto che troppo spesso in passato ha evidenziato criticità."C'è la piena volontà di far trovare l'Aragona in buone condizioni per l'amichevole con il Benevento e per tutte le altre occasioni della prossima stagione sportiva - ha spiegato il presidente Bolami -. L'impegno non manca, siamo certi che i nostri tifosi ci saranno sempre vicini".