Sabato 29 luglio Italia Nostra del Vastese propone una interessante iniziativa per osservare da vicino i resti sommersi dell'antico porto romano di Histonium. "L'evento ha come finalità il finanziamento delle attività di ricerca, valorizzazione e tutela dei resti romani di località Trave e Concarella (Cungarelle, Conca d’Oro) - spiegano i responsabili dell'associazione -. I resti dell’insediamento portuale della romana Histonium sono coperti dalle acque marine prospicienti il centro storico di Vasto per un’estensione di circa 150 m dalla battigia e 600 m in direzione Nord/Sud: muri in opera cementizia, laterizia, reticolata, incerta, mista; absidi, nicchie, colonne sono sparsi nei fondali marini ad una profondità accessibile a chiunque sappia nuotare e stare a galla con maschera e snorkel.

I resti antichi furono visibili temporaneamente con l’innalzamento dei fondali causato dal tragico movimento franoso del 1816 e se ne è parlato a più riprese negli ultimi decenni, fino alla loro pubblicazione e documentazione nel 2014. Italia Nostra vuole offrire la possibilità di visitare, con la guida esperta dell’archeologo, una delle attrazioni più suggestive del Vastese, fruibile sia in ambiente sottomarino sia lungo il bagnasciuga".

L'evento potrebbe non avere luogo a causa delle non ottimali condizioni di visibilità (gli iscritti saranno tempestivamente avvisati tramite whatsapp o sms).

Iscrizione obbligatoria tramite Whatsapp o SMS al 3483576711 (è preferibile la prima forma di comunicazione).

Incontro - ore 8,30 sulla spiaggetta di fronte al Monumento alla Bagnante: 42° 6'34.71"N 14°43'4.51"E

Attività 1

9,00-10,00: escursione subacquea (profondità media cm 130, massima cm 200) all’interno di una fascia lunga ca. 500 metri verso Nord; rientro a piedi lungo il bagnasciuga.Massimo 20 partecipanti.

Equipaggiamento: maschera sub con snorkel e scarpe adeguate per la passeggiata (in alcuni tratti il fondale è coperto di ciottoli). Se si indossano le pinne all'andata, bisogna portare con sé, in acqua, durante l'escursione, le scarpe da scoglio da indossare per la passeggiata lungo il bagnasciuga.

Costo: 20 euro (10 per i soci di Italia Nostra)