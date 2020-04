Scadranno il 9 agosto alle 12 i termini per la presentazione delle domande per accedere alle borse di studio previste dal Comune di Casalbordino per gli studenti che hanno conseguito la maturità nell'anno scolastico 2016/207. Il provvedimento è stato adottato all'unanimità nella scorsa seduta del consiglio comunale e ha portato l’amministrazione guidata da Filippo Marinucci a bandire un pubblico concorso "allo scopo di valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studenti meritevoli e capaci. In questo modo l’amministrazione casalese vuole incoraggiare la prosecuzione degli studi ed il raggiungimento di sempre più approfondite opportunità culturali".

Le quattro borse di studio, ciascuna di importo pari ad € 250,00, verranno assegnate secondo criteri di merito ai ragazzi residenti nel comune di Casalbordino che abbiano riportato la votazione più alta agli esami di maturità. In caso di richieste superiori alla disponibilità dello stanziamento sarà redatta apposita graduatoria privilegiando i richiedenti con reddito Isee più basso.

IL BANDO [CLICCA QUI]

“Non appena ho ricevuto la delega all'istruzione ho voluto sin da subito dare attuazione concreta al valore del merito - dichiara l’assessore all’istruzione Carla Zinni -. Anche se la cifra di 1000 euro destinata alle quattro borse di studio può apparire esigua, è importante iniziare a dare un segnale di quanto questa amministrazione creda nella meritocrazia. Abbiamo l'intenzione di aumentare la cifra ed è per questo che nello scorso consiglio comunale, durante la relazione sul punto all'ordine del giorno, ho voluto mettere a verbale il mio impegno per l'anno prossimo ad aumentare la somma sul capitolo destinato alle borse di studio. Esorto tutti gli interessati a consultare il regolamento ed il relativo bando sul sito comunale”.