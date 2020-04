Che si abiti a Vasto per tutto l’anno o che ci si trovi solo di passaggio per una vacanza, non si può non percorrere almeno una volta la Riserva di Punta Aderci. Il Camminamare fornisce l’occasione per conoscere questo meraviglioso paesaggio che la natura ci ha regalato e che l’uomo ha il dovere di conservare nella sua integrità per permettere anche alle generazioni future di goderne in tutta la sua bellezza.

La tradizionale escursione Camminamare a cura del Club Alpino Italiano di Vasto lungo la Riserva Naturale Regionale di Punta Aderci, si svolgerà anche quest’anno in collaborazione con la Cogecstre (la Cooperativa che gestisce la Riserva) e con il patrocinio del Comune di Vasto. L’escursione avrà inizio al mattino dalla spiaggia di Punta Penna, percorrerà tutta la Riserva fino a giungere alla foce del fiume Sinello. Qui, il cibo e l’atmosfera conviviale che solo la magia della natura riesce a creare rinfrancheranno i partecipanti della fatica. Dopo aver consumato il pranzo (preparato dai soci del Cai) sotto l’ombra di una fresca pineta e al cospetto dell’azzurro mare Adriatico, una navetta accompagnerà i partecipanti per recuperare le proprie autovetture.

Per informazioni e iscrizioni recarsi entro venerdì 4 agosto presso la sede del Cai in Via Delle Cisterne 4, il giovedì e il sabato dalle ore 18.30 alle 20.00, oppure telefonare ai seguenti numeri 0873.610993 - 347.4217181.

Gianni Colonna

Addetto stampa Cai