Sarà una lunga festa "dal tramonto all'alba", quella che animerà Scerni sabato 29 luglio. Un doppio appuntamento con il Carnevale Estivo e la Notte Bianca che "voglio diventare appuntamenti fissi dell'estare scernese", ha detto il sindaco Alfonso Ottaviano, che insieme agli amministratori comunali e ai responsabili dell'associazione Carnevalari Scernesi ha presentato la manifestazione. La sfilata dei carri durante la stagione estiva è stata sperimentata con successo già per due volte a Vasto [LE IMMAGINI DELL'ULTIMA EDIZIONE] e così in paese si è pensato di riproporla anche "in casa".

"In passato c'era stato qualche Carnevale in estate - ricorda Ottaviano - ma sempre durante le ore diurne. Questa è la prima volta che la sfilata dei carri viene organizzata in notturna". E così, l'associazione presieduta da Pierino Marcucci, oltre al gran lavoro per l'appuntamento invernale ha prolungato gli sforzi per regalare divertimento anche in queste serate di luglio.

L'area della festa sarà quella attorno al piazzale della chiesa della Madonna della Strada. Alle 20 ci sarà l'apertura degli stand gastronomici che vedranno il coinvolgimento di tante associazioni del paese. Alle 21 partirà la sfilata dei carri che farà due giri nella zona nuova del paese. La Notte Bianca proseguirà poi con la pizzica salentina dei Kalurya e all'1.30 al via il dj set accompagnato dall'Holy Color Fluo. "C'è grande entusiasmo per questo appuntamento - ha sottolineato Ottavio Ubaldi - e in tanti stanno collaborando affinchè l'organizzazione sia curata nel minimo dettaglio".

E gli organnizatori annunciano anche qualche sorpresa nella serata e confidano "in una grande partecipazione per trascorrere momenti di divertimento e spensieratezza".