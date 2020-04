Si parlerà anche dell'ex parcheggio di via Montegrappa nel prossimo consiglio comunale sansalvese. La struttura in abbandono è destinata a diventare un polo a uso del settore terziario, come annunciato dal sindaco Tiziana Magnacca durante l'ultima campagna elettorale [LEGGI].

Nella seduta prevista per domani 27 luglio (ore 9) si discuterà del "project financing del progetto di riqualificazione del parcheggio multipiano di via Montegrappa, proposto dalla società Eco Costruzioni Vittoria s.r.l.". Per quanto riguarda i Lavori pubblici, durante il consiglio saranno affrontati anche i punti relativi al nuovo polo scolastico che accorperà la materna di via Firenze e la scuola elementare di via De Vito e della nuova rotonda tra corso Garibaldi e via Circonvallazione [LEGGI].

Questi i punti all'ordine del giorno:

• Art. 64 Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari: approvazione verbali sedute precedenti

• Linee programmatiche relative alle azioni ai progetti da realizzare nel corso del mandato – Definitiva approvazione

• Ratifica deliberazione Giunta municipale n. 95 del 24/05/2017: Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)

• Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio per n. 1 sentenza di condanna dell’Ente. Sentenze Giudice di Pace - Tribunale di Vasto nn.ri 67/17 e 419/2016

• Sentenza Comune - S.a.b.a.m. s.r.l. - Corte d'Appello L'Aquila n. 1271 del 30-06-2017 esproprio - riconoscimento debito fuori bilancio

• Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’ esercizio 2017 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000

• Approvazione project financing del progetto di riqualificazione del parcheggio multipiano di via Montegrappa, proposto dalla società Eco Costruzioni Vittoria s.r.l.

• Nuovo polo scolastico materna ed elementare, con delocalizzazione ed accorpamento degli edifici scolastici, scuola materna di via Firenze ed elementare di via De Vito - Approv. definitiva variante prg art. 19 dpr 327/'01

• Permuta porzione di area comunale foglio 11 p.lla 4538 con porzione di area privata foglio 11 p.lla 4536 di proprietà Travaglini Felice – provvedimenti

• Lavori di completamento corso Garibaldi - rotonda via Circonvallazione - approvazione definitiva variante al p.r.g. art. 19 d.p.r. 327/'01

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comune.sansalvo.gov.it nella sezione "Consiglio comunale in diretta".