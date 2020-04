Ha perso il controllo della sua vettura e ha travolto un'auto che era parcheggiata a bordo strada. L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata in via Spataro, all'interno dell'area della cooperativa Di Vittorio.

Un uomo alla guida di una Ford Fiesta, per cause al vaglio della polizia municipale di Vasto, intervenuta sul posto, ha perso il controllo e non è più riuscito ad arrestare il mezzo che è finito prima contro il muretto di recinzione dell'area verde della cooperativa e poi ha terminato la sua corsa contro una Lancia Musa ferma nel parcheggio provocandole non pochi danni.

Tanto spavento per le persone che hanno assistito alla scena e hanno tempestivamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, che hanno messo in sicurezza la vettura, e i sanitari del 118 che hanno prestato sul posto i primi soccorsi all'uomo per cui non c'è stato bisogno del trasporto in pronto soccorso.

Terminate le operazioni di soccorso ed i rilievi è stato possibile ripulire la zona dai detriti e portare via le autovetture incidentate.