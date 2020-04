Torna l'ormai tradizionale appuntamento del motoincontro "Sciccis la zapp" di Roccaspinalveti. L'evento giunto alla 16ª edizione, organizzato dall'associazione Api Grandinate e dalla Pro Loco, si terrà domenica 6 agosto.

Novità di quest'anno il pranzo finale in villa con i piatti tipici della tradizione roccolana.

IL PROGRAMMA

8.30 - Apertura iscrizioni, consegna gadget e colazione offerta da "Bar e non solo"

11.30 - Chiusura iscrizioni e partenza per giro panoramico

12.15 - Sosta per rinfresco a San Giovanni Lipioni

13.00 - Rientro in paese e aperitivo offerto da "Bar Sport"

13.30 - Pranzo presso la villa comunale

16.00 - Estrazione lotteria, premiazione e saluti

INFORMAZIONI

339 5650735

www.apigrandinate.blogspot.com

FB: Sciccis la zapp