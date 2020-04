Il pretesto era quello di festeggiare la prima vittoria in una tappa del campionato italiano del suo allievo Antonio Del Fra, giovane beacher vastese che, sulla spiaggia di casa, ha trionfato in under 19 insieme al termolese Costantino Palli [LEGGI]. Quella che ne è venuta fuori, alla fine, è stata una lunga chiacchierata con Simone Di Tommaso, 35enne pescarese, palleggiatore della Emma Villas Siena in serie A2, fondatore e tecnico del Beach Project, scuola di beach volley che fa base al Traghetto di Pescara, e selezionatore della squadra di beach volley abruzzese.

Insieme il suo socio Francesco Montinaro sta curando la crescita di ragazzi e ragazze che vedono nel corregionale Paolo Nicolai il punto di riferimento massimo della disciplina e che, a suon di fatica quotidiana, si stanno imponendo a più livelli. E così, dopo il confronto tra tre generazioni di atleti, visto che insieme a Simone e Antonio Del Fra c'era anche papà Peppe, tra i pionieri vastesi di questo sport, abbiamo potuto tracciare un bilancio dello stato dell'arte del beach volley abruzzese e sul futuro che attende i tanti giovani talenti che crescono e ottengono importanti risultati giorno dopo giorno [GUARDA IL VIDEO].