Adesso gioca in serie A1 a Torino, con cui ha recentemente rinnovato l'accordo per altri due anni [LEGGI], ma i suoi primi canestri, tanti anni fa, li ha segnati sui campetti dell'Oratorio Salesiano di Vasto. Davide Parente, che si sta concedendo qualche altro giorno di vacanza prima di partire per la preparazione estiva con l'Auxilium Fiat Torino, torna a casa per una serata dedicata ai bambini e ai ragazzi amanti della pallacanestro organizzata dalla Virtus Basket Don Bosco.

Giovedì 27 luglio, alle 19, l'appuntamento è sui campi di via San Domenico Savio per giochi, allenamenti e circuiti dedicati ai più piccoli guidati da Davide Parente e dai tecnici della società sportiva presente nell'Oratorio Salesiano. Poi, alle 21, spazio ad una partita di "Vecchie glorie del basket" in cui sono stati chiamati a raccolta tutti i giocatori e le giocatrici che nel corso degli anni hanno giocato a basket e indossato la canotta della Pgs Vasto e della Virtus Don Bosco.