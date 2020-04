Al via il rifacimento di strisce pedonali, linee di mezzeria e di margine della carreggiata in otto strade e una piazza di Vasto: via Sant'Antonio Abate, via San Michele, via Vittorio Veneto, corso Garibaldi, piazza Verdi, via Crispi, via Roma, corso Mazzini e via Incoronata.

I lavori fanno parte di un programma "complessivo e continuativo di ripristino e mantenimento della segnaletica orizzontale", afferma il sindaco, Francesco Menna. "I prossimi interventi, partiranno già dalla fine di agosto e proseguiranno fino alla fine dell'anno".

"Il primo step dell'intervento programmato e che sarà realizzato dalla Tecnosignal srl, la ditta vincitrice l'appalto istruito dall'ufficio Servizi Manutentivi Comune - spiega l'assessore ai Servizi manutentivi, Luigi Marcello - interesserà le principali arterie viarie cittadine. Saranno ritinteggiati, inoltre, tutti gli attraversamenti rialzati, tra cui quelli di via Roma, via Incoronata, via San Michele, a San Lorenzo e in viale Dalmazia. Saranno ridisegnate le fermate degli autobus in via dei Conti Ricci, via Cristoforo Colombo, via San Rocco, via Spataro, via Mattioli, via De Gasperi, via Alessandrini, corso Zara, viale Dalmazia, piazza Fiume, via Donizetti. La pianificazione dei successivi interventi, che partiranno da fine agosto con la segnaletica in prossimità dei plessi scolastici, sarà realizzata in questi giorni grazie alla sinergia con l'assessore alla Polizia municipale, Gabriele Barisano".

Marcello e Barisano assicurano "per i prossimi anni, lo stanziamento di risorse adeguate per garantire una costante cura di tutta la segnaletica".

Sfalcio delle erbacce - "Partiranno nei prossimi giorni - annuncia Marcello - anche i lavori programmati per lo sfalcio dell’erba realizzati dalla ditta Servizi Innovativi Srl di Ripalimosani (Campobasso), risultata vincitrice del bando.

A partire dai mesi di ottobre e novembre riprenderanno anche le operazioni di potatura degli alberi per completare le attività previste per il corrente anno”.