Pedalata notturna a San Salvo riservata a tutti gli amanti delle due ruote e in particolare alle famiglie in programma domani giovedì 27 luglio. Il raduno è alle ore 20.00 in piazza Papa Giovanni XXIII per i nati… da 0 a 110 anni!

Non è una corsa, non c’è nulla di agonistico, solo l’occasione per pedalare in città attraversando le vie del centro con la compagnia delle luci dei lampioni percorrendo per via Roma, via dello Stadio, Sport Village, via Istonia, via Duca degli Abruzzi, zona 167 e ritorno per corso Garibaldi e arrivo in piazza San Vitale.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di San Salvo, è organizzata dal Veloclub San Salvo e dalla Pro Loco con l’assistenza durante tutto il percorso dell’associazione Fir Cb San Vitale.

"È una simpatica ed ecologica opportunità – ha dichiarato il sindaco Tiziana Magnacca – per scoprire la Città di San Salvo e in particolare il centro storico andando in bicicletta per un’iniziativa dedicata a tutti. Questa amministrazione comunale ha investito molto sulla mobilità sostenibile e ancor più sulla viabilità riservata alle biciclette. Voglio ricordare, a tal proposito, che nei prossimi giorni scadrà il secondo lotto del bando per completare la pista ciclabile che collegherà San Salvo a San Salvo Marina".

È gradito l’utilizzo della bicicletta per un solo passeggero per evitare così disagi agli automobilisti e ai cittadini. Al termine della pedalata ad attendere i partecipanti uno stand della Pro Loco, dove verranno distribuite frutta fresca e bibite. Infine ci sarà un sorteggio riservato ai partecipanti con premi messi a disposizione da alcuni commercianti del centro storico.

Comune di San Salvo