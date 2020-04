È iniziata ufficialmente ieri la nuova stagione della Vastese che, per il secondo anno di fila, parteciperà al campionato di serie D. È il villaggio turistico "Il Soffio" di Colledimezzo, sulle sponde del lago di Bomba, ad accogliere la truppa guidata da mister Gianluca Colavitto, tornato alla Vastese dopo essersene separato lo scorso marzo. La società dei presidenti Bolami e Scafetta ha deciso di puntare nuovamente sul tecnico campano, ma ormai lancianese d'adozione, che due anni fa guidato i biancorossi nella risalita in serie D e che, nella passata stagione, era stato protagonista di un girone d'andata da alta classifica.

Rispetto alla stagione 2016/2017 tanto è cambiato, a cominciare dal direttore sportivo Francesco Micciola che, in accordo con la dirigenza ed il tecnico, ha allestito un organico la cui età media si è abbassata rispetto ad un anno fa ma che promette di fare bene anche in questo campionato di serie D. Nuovo lo staff tecnico che accompagna Colavitto, con il vice Michele Stivaletta, un ritorno in casa Vastese, il preparatore atletico Umberto Cianfrone e il preparatore dei portieri Pierpaolo La Barba, confermato il massaggiatore Manolo Monopoli.

In ritiro con la prima squadra sono partiti anche diversi ragazzi del settore giovanile, come gli juniores Iarcocci, Napolitano e Alberico e anche due calciatori classe 2000, i promettendi Lombardo e Musacchio. Dopo il raduno di ieri e una prima sgambata, i biancorossi oggi inizieranno con una doppia seduta di allenamento per mettere benzina nei motori in vista della stagione che verrà. Il primo appuntamento sul campo sarà quello del 3 agosto, all'Aragona, quando arriverà il Benevento neopromosso in serie A.

Portieri: Stefano Camerlengo (1999), Romeo Piscitelli (2000), Marco Farina (1999)

Difensori: Ciro Amelio (1993), Raffaele De Chiara (1998), Cristian Iarocci (1999), Damiano Menna (1995), Gabriele Iodice (1998), Mario Parisi (1997), Antony Viscardi (1996), Paolo Lombardo (2000)

Centrocampisti: Francesco Pio De Feo (1997), Giampiero Di Pietro (1998), Nicola Fiore (1987), Lorenzo Lucciarini (1998), Nicola Napolitano (1999), Federico Pizzutelli (1995), Cristian Stivaletta (1995), Jacopo Bertani (1993)

Attaccanti: Alessio Alberico (1999), Lamin Bittaye (1995), Pierluigi Colitto (1997), Matias Cristaldi (1994), Ettore Padovani (1989), Francesco Musacchio (2000)