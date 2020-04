Ore 10 - Sul posto è arrivata anche la squadra antincendio boschivo di Lanciano.

LA PRIMA NOTIZIA

Sono ore di intenso lavoro per le squadre di vigili del fuoco e protezione civile in attesa della pioggia prevista per questo pomeriggio. La mano dell'uomo non si è fermata neanche durante la notte: decine gli interventi dei pompieri in tutta la provincia.

LENTELLA E CUPELLO - Ieri a Lentella sono stati ben tre i roghi partiti nel pomeriggio: la pineta, località Cuccetta (a ridosso della Trignina con disagi al traffico a causa del fumo) e in contrada Canaloni.

Incendi partiti a breve distanza l'uno dall'altro ai quali se n'è aggiunto un altro ben più esteso sulla fondovalle Treste in territorio di Cupello. Questo ha tenuto impegnati i vigili del fuoco di Chieti, i carabinieri forestali di Lanciano e i volontari dell'Arci Pesca Fisa fino a notte fonda. Distrutta la vegetazione del costone sotto all'allevamento Amadori.

La tranquillità non è arrivata con l'alba. Intorno alle 5, infatti, un nuovo allarme è scattato nella solita pineta lentellese; dopo ore, le fiamme non sono state ancora estinte a causa dei tratti impervi del bosco. I vigili del fuoco di Vasto sono ancora sul posto insieme alla protezione civile di Vasto, ma pare che l'intento di chi ha appiccato il fuoco sia stato ormai raggiunto dopo numerosi tentativi: a 10 anni dal precedente incendio che la distrusse, della pineta resta ben poco.

PERQUISIZIONE - Nella serata di ieri un uomo è stato fermato e perquisito dai carabinieri di Fresagrandinaria. L'individuo era stato notato aggirarsi nei pressi del fiume Treste con una torcia. Pare fosse un appassionato di pesca proveniente dal Molise.

VASTO - Intorno alle 3 c'è stato l'intervento di due squadre della protezione civile di Vasto per la riattivazione del rogo di Passo della Noce spento nel pomeriggio.