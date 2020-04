È di circa 4mila euro il valore delle opere dell'artista teramana Lia Cavo rubate dalla mostra Art in the dunes, sulla spiaggia di Punta Penna. A denunciare l'accaduto sono gli organizzatori della manifestazione che si è conclusa, con ottimi riscontri di pubblico, domenica scorsa. "Al momento dello smontaggio delle opere, l’artista Lia Cavo ha dovuto constatare con sorpresa il furto di 13 piccole teste che componevano la sua installazione, sfilate dai gambi di metallo che le sostenevano da ignoti tra sabato e domenica - spiega una nota degli organizzatori -. Il curatore Michele Montanaro ha sporto denuncia questa mattina presso la locale stazione dei Carabinieri.

Lascia sgomenti tutti gli organizzatori questo atto che consiste in un vero e proprio danno all’artista Lia Cavo e all’immagine della manifestazione. Il valore complessivo delle sculture ammonta a circa 4.000 euro", si legge nella nota.

"L’artista - si legge ancora - ha comunque dichiarato che chiunque si sia appropriato in buona fede delle sue opere, potrà, se lo ritiene, contattarla per restituirle o anche per ottenere un’autenticazione con la sua firma a fronte del corrispettivo del valore in denaro. Per qualsiasi segnalazione contattare quindi Lia Cavo, liahaleali@yahoo.it, tel. 3398107302 oppure scrivere a info@artinthedunes.it, tel 3318668436".