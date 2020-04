Continua il lavoro della San Gabriele Pallavolo Vasto per arrivare pronti al via della prossima stagione in serie C. La società del presidente Michele Ciaffi, dopo aver confermato tutto il gruppo che nella passata stagione ha conqusitato l'8° posto nel massimo campionato regionale e ha sfiorato l'accesso alle finali nazionali under 18, sta inserendo nuove giocatrici nell'organico a disposizione di coach Peppe Del Fra.

Le prime tre ragazze ad arrivare in casa San Gabriele sono la centrale Chiara D'Ercole (classe 2000), proveniente dal Quattro Colli e nell'ultima stagione impegnata con la maglia dell'Ortona, il libero Francesca Bolami (classe 2000) e la schiacciatrice Marianna Armeno (classe 99), entrambe provenienti dal Cupello.

Intanto c'è stato il primo incontro tra lo staff tecnico e le giocatrici per programmare le tappe della preparazione pre campionato. "Sono felice per l'arrivo di queste nuove atlete, giovani con poca esperienza, ma che con il lavoro quotidiano all'interno di un gruppo cosi' forte, saranno sicuramente utili alla causa - ha commentato Del Fra -.

Con la società abbiamo deciso di puntare su giovani atlete del territorio per provare a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi. Spero che le nuove atlete facciano in fretta ad integrarsi e che il gruppo storico faccia il possibile affinchè ciò accada, in modo da avere l'armonia necessaria per lavorare nella maniera migliore". Nei prossimi giorni le ragazze saranno impegnati nei test atletici con la guida del neo preparatore Marco La Verghetta così da avere tutti i dati necessari per pianificare al meglio gli allenamenti che inizieranno tra fine agosto e inizio settembre.