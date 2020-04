Meno due alla quarta edizione del Siren Festival che, da giovedì a domenica, vedrà Vasto al centro dell'attenzione del panorama musicale italiano ed internazionale. Questa mattina l'evento è stato presentato ufficialmente in Municipio alla presenza del sindaco Menna, dell'assessore regionale Silvio Paolucci, dell'assessore al turismo Carlo Della Penna e dei responsabili dell'organizzazione. Pietro Fuccio, di Dna Concerti, Louis Avrami, di Stardust Production, Anna Chiara Pipino, responsabile dell'ufficio comunicazione, hanno illustrato i dettagli dell'evento [GUARDA LE INTERVISTE]. Poi parola anche a Fabiola Lavecchia, collaboratrice del Siren che ha iniziato la sua esperienza quattro anni fa come volontaria.

Saranno oltre cento i giornalisti accreditati, più di 40 i fotografi in rappresentanza di testate di ogni livello. Confermata la partnership con Radio2, che trasmetterà in diretta la serata di sabato 29 luglio. Sei le location che ospiteranno gli eventi: si inizia dallo Jager Music Stage, nel cortile di palazzo d'Avalos, per arrivare al palco principale di Piazza del Popolo passando per i giardini d'Avalos. E poi lo spazio gratuito del portale di San Pietro e la Siren Beach al Lido Sabbiadoro per concludere, domenica 30 luglio, con il concerto nella Chiesa di San Giuseppe [IL PROGRAMMA].

Si inizia giovedì 27 luglio, nel cortile D'Avalos, con la doppia esibizione di Malinhi (21.30) e Taxiwars (22.30). Venerdì e sabato le giornate clou, con musica ed eventi dalle 15 in poi, fino alla chiusura di domenica, con Jens Lekman a San Giuseppe e poi il party finale a suon di musica nella Siren Beach.

Per le informazioni www.sirenfest.com