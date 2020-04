Continua a crescere il movimento pallanuotistico a Vasto. L'ultima bella notizia è la convocazione di due giovanissimi atleti, l'attaccante Manuel De Felice e il portiere Federico Cianci, con la squadra che rappresenterà l'Abruzzo al Trofeo Coni 2017 che si svolgerà dal 21 al 24 settembre a Senigallia.

Giordano Di Marco, tecnico della squadra vastese, è molto soddisfatto per questa convocazione che premia il lavoro svolto durante l'anno nell'impianto natatori di via dei Conti Ricci. Alle selezioni regionali che si sono svolte alle Naiadi di Pescara erano nove i giovanissimi classe 2006 della Histonium San Francesco ad avere le caratteristiche richieste dai tecnici federali per partecipare al provino. Con De Felice e Cianci c'erano Federico Barbieri, Kevin Ciccotosto, Nativio Alberto, Antonio Tomeo, Davide Di Nanno,Giuseppe Annunziata e Lelio Di Fonzo"

"Il gruppo è unito - spiega coach Di Marco - e tutti i compagni sosteranno Manuel e Federico in questa nuova avventura".